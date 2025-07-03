В США заинтересовались российскими дронами-«ждунами»

Российские военные начали применять FPV-дроны с солнечными панелями для засад в зоне спецоперации. Об этом сообщило американское издание Forbes .

«Использование солнечной энергии для поддержания заряда батареи потенциально позволяет беспилотнику находиться в засаде и вести наблюдение в течение длительного, если не неопределенного периода времени», — говорится в материале.

В статье отметили, что ударные беспилотники все чаще используются для засад. Оператор приземляет свой БПЛА рядом с дорогой или на крыше, а потом ждет появления возможных целей.

Сигнал при этом получает либо от дрона-наблюдателя, либо с помощью камеры самого дрона-«ждуна». При появлении цели беспилотник взлетает и начинает преследование вражеского объекта.

Легкие солнечные панели, прикрепляемые к дронам, могут вырабатывать примерно 15-45 ватт-часов энергии в день. При этом во время полета беспилотник потребляет более 100 ватт.

Если он находится на земле, то ему может потребоваться всего семь ватт-часов в день. Для работы камеры и другой электроники необходимо около пяти ватт. По этой причине такой дрон может оставаться «активным» столько, сколько светит солнце.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране произошел рывок в области развития беспилотников.