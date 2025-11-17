Почти 850 дронов ВСУ сбили над территорией России за неделю

За прошедшую неделю российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 848 украинских беспилотников над различными регионами страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Минобороны.

Наиболее массовое уничтожение беспилотников зафиксировали в ночь на 14 ноября — 216 аппаратов.

Еще 130 дронов ликвидировали в ночь на 13 ноября. Атаки приходились на регионы Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

Утром 17 ноября Минобороны рапортовало о ликвидации 36 беспилотников самолетного типа над несколькими областями России.

Днем ранее в Воронежской области украинский дрон повредил инфраструктурный объект, отмечал губернатор Александр Гусев. Возникшее возгорание оперативно ликвидировали экстренные службы. Также рухнувший БПЛА в одном из районов повредил забор и фасад частного дома.