Силы ПВО за ночь уничтожили 36 беспилотников над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 36 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 16 ноября до 7:00 17 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов сбили в Брянской области — 14, также восемь беспилотников ликвидировали в Тамбовской, пять — в Ульяновской, четыре — в Воронежской, три — в Орловской, по одному — в Нижегородской и Тульской областях.

Ночью губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что российские средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА на подстанцию в Вешкаймском районе. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений тоже нет. На место ЧП прибыли сотрудники спецслужб.