Четыре жителя Белгородской области пострадали при обстрелах со стороны ВСУ

Четверо жителей Валуйского и Шебекинского округов получили ранения при обстрелах ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Двое пострадали при обстреле грузового автомобиля в селе Рождествено. Один из них находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой, у другого осколочные ранения рук и ног.
Еще двое пострадавших получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения на автодороге Архангельское — Нехотеевка и в селе Новая Таволжанка.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о четырех погибших мирных жителях в селе Челбурда при атаке украинского беспилотника. Еще один человек получил ранения, его отправили в больницу.
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