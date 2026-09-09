В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА начался пожар на предприятии

В Новороссийске обломки БПЛА рухнули на территорию предприятия, возник пожар

В Новороссийске обломки беспилотника упали рядом с частным домом и на территории одного из предприятий, возникли возгорания. Об этом в своем телеграм-канале сообщил оперштаб Краснодарского края.

«На местах работают оперативные и специальные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнили в оперштабе.

Беспилотники атаковали регион 8 сентября. Местный новостной проект KubanPress сообщал, что Новороссийск подвергся массированным атакам БПЛА. В городе сирена воздушной тревоги звучала не менее пяти раз. Экстренные службы держат ситуацию на контроле, ведется мониторинг. Кроме того, уточняется размер причиненного атаками БПЛА ущерба.

Ранее Минобороны сообщило, что дежурные силы противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 107 БПЛА ВСУ во вторник, 8 сентября.