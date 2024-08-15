Пленный азовец заявил о желании остаться в родном регионе и воевать за Россию

Один из военнопленных украинского нацбата «Азов»* заявил о желании служить в составе ВС России, объяснив это стремлением остаться в родном регионе и тем, что Украина не включила его в списки для обмена за более чем два года. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости» .

Мужчина попал в плен весной 2022 года после боев на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«В первую очередь я уже очень долго жду, когда моя страна обменяет меня, — прошло два года и четыре месяца», — сказал военнослужащий.

Второй причиной, по которой солдат решил воевать за Россию, стало желание остаться в родном Шахтерске.

«Будучи в плену, я пришел к осознанию, что хочу остаться здесь. Чтобы вести полноценную жизнь на этой территории, мне нужно будет служить в армии, поэтому я принял решение остаться и служить», — добавил бывший азовец.

Ранее группа сдавшихся в плен украинских военных заявила о желании воевать против киевского режима в составе батальона имени Богдана Хмельницкого.

* Запрещенная в России террористическая организация.