Почти 60 беспилотников ВСУ уничтожили над российскими регионами за ночь

Больше всего дронов уничтожили над Белгородской областью — там нейтрализовали 26 беспилотников. Атаку 23 БПЛА военные отразили под Воронежем, также они ликвидировали по три цели в Курской, Брянской и Тамбовской областях. Над акваторией Азовского моря сбили один дрон.

Ранее украинские боевики ударили с помощью беспилотников по Белгородской области. В результате атаки пострадал житель села Борки Валуйского округа. Мужчина в момент удара находился в автомобиле. Он получил множественные осколочные ранения лица, предплечий и ног. БПЛА также зафиксировали в селе Долгое и Борисовка в Волоконовском районе.

В этот же день БПЛА влетел в здание нижегородской академии МВД. Из-за атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не было.