Из-за ЧП с беспилотником в нижегородской академии МВД никто не пострадал
Беспилотник влетел в здание нижегородской академии МВД, обошлось без жертв и пострадавших. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Разрушений инфраструктуры из-за случившегося не зафиксировали. В пресс-службе подтвердили, что дрон обезвредили, его изъяли специальные службы.
«Объект для общества опасности не представляет, разрушений и пострадавших от инцидента нет», — подчеркнули в академии.
Ранее в Сети появились сообщения об атаке БПЛА в Нижнем Новгороде. Под удар попало здание академии, курсантов эвакуировали. По данным Telegram-канала Baza, дрон был без взрывного устройства, возгорания не произошло.
В ночь на 24 декабря украинские военные атаковали российские регионы с помощью четырех БПЛА. Три аппарата уничтожили над Ростовской областью и один — над Воронежской.