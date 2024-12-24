Мужчина пострадал при атаке украинских дронов в Белгородской области

Украинские войска атаковали дронами три населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Валуйском округе в селе Борки FPV-дроны атаковали два автомобиля. В одном из них ранен водитель», — уточнил чиновник.

По его словам, пострадавшего мужчину отвезли в Валуйскую ЦРБ со множественными осколочными ранениями лица, предплечий и ног. Транспортное средство, в котором он ехал, получило повреждения. Вторая машина сгорела, но никто не пострадал.

Четыре беспилотника ударили по селу Долгое в Валуйском округе. Там повреждены три автомобиля.

Еще один дрон атаковал село Борисовка в Волоконовском районе и повредил газопровод.

Жители одного из населенных пунктов Суджанского района Курской области ранее рассказали, что украинские военные обстреливали село при помощи беспилотников, кидали в дома гранаты и сжигали их.