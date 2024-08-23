Почти 50 зданий передали Минобороны России в новых регионах

Росимущество: 48 зданий передали Минобороны в ЛНР, ДНР и Запорожской области

Фото: РИА «Новости»

Минобороны России получило 48 зданий в новых регионах. Общая площадь всех помещений превысила 28 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе Росимущества.

Там уточнили, что объекты расположены в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и Запорожской области.

Здания передали военным с целью сохранить имущество Вооруженных Сил Российской Федерации.

На днях российские солдаты освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Это удалось сделать группировке войск «Центр». Освобожденный поселок городского типа расположен в Ясиноватском районе.

Украинских боевиков также выбили с позиций в высотных домах на востоке Дзержинска. Некоторые противники погибли, остальные сбежали. Наши военные начали зачистку.

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