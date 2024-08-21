Российские военные освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

По данным военного ведомства, это сделала группировка войск «Центр». Освобожденный поселок городского типа находится в Ясиноватском районе к северо-востоку от города Селидова.

Кроме того, войска на этом участке фронта нанесли поражение четырем бригадам ВСУ и Нацгвардии, а также отразили шесть контратак. Общие потери ВСУ за сутки здесь составили более 630 военнослужащих, 12 автомобилей, несколько артиллерийских орудий и боевую бронемашину «Козак».

Ранее министр Андрей Белоусов поздравил российских военных с освобождением новых территорий, в частности города Артемово, в 2016 году переименованного украинскими властями в Железное.