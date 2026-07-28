В Подмосковье отразили атаку нескольких десятков беспилотников

В ночь на 28 июля в Московской области отразили атаку беспилотников. О последствиях в телеграм-канале рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны», — написал он.

По словам Воробьева, один из БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Земской в Чехове. Информацию о пострадавших уточняют.

Помимо этого, в результате падения дрона загорелись шины на открытой площадке. На месте работают пожарные расчеты.

«В деревне Ваулово, в СНТ „Дубрава“, загорелся частный дом. Возгорание локализовано, в момент происшествия людей в доме не было», — заявил губернатор.

Еще в СНТ «Ромашкино» части сбитого беспилотного аппарата повредили частный дом. В результате ЧП никто не пострадал.

Воробьев отметил, что все сотрудники оперативных служб работают в усиленном режиме.