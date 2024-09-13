Почти 40 ударов высокоточным оружием нанесли по Украине за неделю

В период с 7 по 13 сентября ВС России нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и атаковали БПЛА объекты нефтегазовой отрасли и энергетики Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
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«В результате которых поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ОПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха по изготовлению порохов и производству компонентов для оперативно-тактических ракет», — уточнили в ведомстве.
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