Украинские военнослужащие пожаловались на большие потери в ходе атаки на Курскую область, а также рассказали о проблемах со связью. Об этом сообщил телеканал CNN .

«Многие <...> были убиты, много техники уничтожено [в Курской области]», — рассказал журналисту телеканала военный по имени Василий.

Еще два украинских солдата подтвердили CNN, что на Курском направлении ВСУ несут такие же потери, как и на других участках фронта. По словам боевиков, положение Вооруженных сил Украины в российском регионе становится все сложнее.

В подразделениях украинской армии сообщили, что в Курской области сигналы GPS глушат, а Starlink на некоторых участках вообще не работает. Также в ВСУ отметили качественные фортификационные сооружения в российском приграничье, осложняющие продвижение.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ с начала атаки на Курскую область потеряли 12 500 тысяч военных и 101 танк.