Минобороны: ВС РФ за неделю освободили 10 населенных пунктов в Курской области

Военнослужащие группировки войск «Север» в течение недели выбили солдат ВСУ из 10 населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Российские военные вытеснили врага из Апанасовки, Бяхова, Вишневки, Викторовки, Внезапного, Гордеевки, Краснооктябрьского, Обуховки, Снагости и Десятого Октября.

Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии они уничтожили личный состав и технику противника на Курском направлении.

«На Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады Нацгвардии», — добавили в пресс-службе.

Противник в Курской области за неделю потерял 3520 солдат, 25 танков, 106 боевых бронированных машин, 87 автомобилей и шесть станций радиоэлектронной борьбы.

Ранее спецназ Росгвардии выследил и уничтожил станции радиоэлектронной борьбы и опорные пункты ВСУ в приграничье.