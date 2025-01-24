Почти 40 дронов уничтожили в небе над Брянской областью

В небе над Брянской областью уничтожили 37 беспилотников ВСУ. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 37 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 18 реактивных», — написал он.

По словам Богомаза, в ходе ЧП никто не пострадал. На место падения обломков дронов прибыли сотрудники экстренных служб. Они начали обследовать территорию.

Также об уничтожении двух беспилотников сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, дроны сбили в районе поселка Оредеж. Пострадавших и разрушений нет.

Как сообщило Минобороны, системы ПВО сбили в небе над российскими регионами 121 беспилотник. Больше всего дронов уничтожили в Брянской, Рязанской, Саратовской, Ростовской и Курской областях.