Место падения трех беспилотников нашли в лесном массиве в Пензе

Место падения трех беспилотников обнаружили в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале .

«Ранним утром в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе обнаружено место падения трех беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — написал он.

По его словам, жилые дома обломками не задело. На место прибыли службы экстренного реагирования. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, добавил Мельниченко.

Накануне вечером украинские боевики в очередной раз пытались ударить по российским территориям. В воскресенье, 12 ноября, с 17:30 до 20:00 системы противовоздушной обороны уничтожили 13 беспилотников ВСУ в Брянской и Белгородской областях. Информации о пострадавших не поступало.