Пять беспилотников ВСУ уничтожили в Брянской области

Силы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал он.
Силы ПВО нашли и уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
В лесном массиве поселка Монтажный в Пензе нашли место падения трех беспилотников. Как сообщил губернатор региона Олег Мельниченко, жертв и пострадавших в результате ЧП нет.
Днем ранее силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников в Брянской и Белгородской областях. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не было.
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