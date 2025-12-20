Почти 30 дронов сбили ночью над территорией России

В течение ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что по 10 дронов сбили над Воронежской и Белгородской областями, по два — над Липецкой и Курской областями, а также Азовским морем, один дрон — над Брянской областью.

Днем ранее силы ПВО ликвидировали 94 дрона над российскими регионами. Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что обломки украинского БПЛА в Липецке повредили жилой дом, обошлось без пострадавших и погибших.

После прилета дронов в Белгороде черепно-мозговую травму получил пятимесячный младенец, заявлял губернатор региона Вячеслав Гладков. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести.