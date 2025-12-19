Обломки дрона ВСУ попали в жилой дом в Липецке

Обломки вражеского беспилотника попали в жилой дом в Липецке, предварительно, обошлось без пострадавших и погибших. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Угроза обрушения отсутствует. На месте работают экстренные службы и специалисты-взрывотехники», — уточнил глава региона.

Специалисты сейчас обследуют помещения и прилегающую территорию. Жильцов эвакуировали. Артамонов попросил горожан сохранять спокойствие.

Он напомнил, что при обнаружении обломков дронов или их фрагментов нужно сообщить экстренным службам, самим к ним не подходить и не трогать. На территории региона все еще сохраняется угроза атаки беспилотников.

Ранее появилась информация, что боевики ВСУ атаковали дронами четыре региона России, а в Липецкой, Орловской, Курской и Тульской областях объявили ракетную опасность.