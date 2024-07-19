Минобороны: ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО 13 075 человек

За неделю в зоне проведения спецоперации потери украинской армии превысили 13 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВСУ лишились до 2215 человек и одного танка в зоне ответственности группировки «Центр». Она же полностью освободила населенный пункт Юрьевка. Российские военные уничтожили 11 боевых бронемашин противника, в том числе американскую БМП Bradley, два БТР М113 и бронемашину MaxxPro, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии.

Российские военные группировки «Север» улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ в ее зоне ответственности составили до 1370 военнослужащих, а также пять танков, 25 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии и семь станций РЭБ.

Группировка «Запад» уничтожила до 3920 военнослужащих противника, а также танк, восемь бронемашин, 46 автомобилей и 38 артиллерийских орудий и шесть станций РЭБ.

«Южная» группировка войск заняла более выгодные рубежи. Украинские военные потеряли до 3930 военнослужащих, танк, 14 боевых бронемашин, 48 автомобилей, 71 орудие полевой артиллерии и 10 станций РЭБ.

Группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Урожайное на территории Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ оценили в 925 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 35 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

Группировка войск «Днепр» уничтожила до 715 военнослужащих, два танка, 37 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, девять станций РЭБ, 11 полевых складов с боеприпасами ВСУ.

Общие потери личного состава ВСУ за неделю таким образом оцениваются в 13 075 человек.