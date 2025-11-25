Беспрецедентный удар по Кубани: атака ВСУ длилась всю ночь, есть пострадавшие

Губернатор Кондратьев: ночная атака на Кубань стала одной из самых массированных

Краснодарский край этой ночью подвергся мощной атаке ВСУ. Губернатор Вениамин Кондратьев назвал ее одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима.

Всего ранения получили шесть жителей края, пострадали не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

Обстановка в Новороссийске

Самая сложная обстановка — в Новороссийске. Там, по предварительным данным, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. Пострадали четыре человека, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. В городе развернули пункт временного размещения.

В селе Борисовка под Новороссийском обломки беспилотника попали в грузовик. Фура после попадания осколков загорелась, но водитель успел покинуть кабину и не пострадал. Пожар оперативно ликвидировали.

В селе Мысхако обломки БПЛА попали в пятиэтажный многоквартирный дом, в одной из квартир начался пожар.

Удар по Геленджику

Непростая ситуация и в Геленджике. В селе Кабардинка повреждены несколько частных домов, одного человека госпитализировали.

После падения фрагментов БПЛА в одном из сел под Геленджиком загорелась сухая трава. Пожар локализовали на площади 0,1 гектара.

Что произошло в Краснодаре и Туапсе

Кроме того, повреждения зафиксировали в домах и офисном здании Краснодара, а также в частном доме в селе Первореченском Динского района.

В настоящий момент тушат пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе, возгорание уже локализовали на площади 100 квадратных метров. Там же осколками поранило охранника соседнего учреждения.

Атака длилась более пяти часов

Первые звуки работы сил ПВО жители услышали между 21:00 и 22:00 накануне, 24 декабря.

«Очень громко, звуки как будто ракета, потом взрыв. Срабатывают сигнализации у припаркованных машин. Слышен был судовой колокол, когда сирены гудели. Слышали звук мотора», — рассказала 360.ru местная жительница.

Атака продолжалась почти всю ночь. Новороссийцы прятались в подъездах и подвалах домов, многие ночевали в ванных комнатах. Лишь к 04:00 утра звуки взрывов стихли и власти начали отменять в городах Кубани режимы беспилотной опасности.

Как уточнил Кондратьев, с раннего утра во всех пострадавших муниципалитетах начнут работу комиссии по оценке ущерба. Жителям пообещали оказать всю необходимую помощь.