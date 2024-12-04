Более 10 беспилотников уничтожили в Ростовской области

Системы противовоздушной обороны в ночь на 4 декабря уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий главы Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Силы ПВО с раннего утра отражают вражескую атаку. Средства радиоэлектронной борьбы в районе Таганрога подавили и уничтожили 12 БПЛА. Разрушений на земле и пострадавших нет, продолжается работа», — написал он.
Днем ранее обломки беспилотника ВСУ упали на территории детского сада в Старой Станице в Ростовской области. Слюсарь отмечал, что никто из воспитанников и персонала в этом учреждении не пострадал.
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