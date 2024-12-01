Бизнесмен потратит отсуженные у BMW 300 млн рублей на закупку дронов для СВО

Житель Подмосковья, отсудивший у компании BMW 300 миллионов рублей, намерен потратить эти средства на приобретение беспилотников для российских военных. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Бизнесмен из Подмосковья выиграл суд против BMW из-за неработающего вентилятора в автомобиле.

«Сейчас его дело до сих пор в Мосгорсуде. Так как BMW неожиданно подала апелляцию и пытается отменить решение, утверждая, что дефекта нет», — отметил Mash.

В 2021 году мужчина приобрел автомобиль Х7 в полной комплектации, заплатив за него 11 миллионов рублей. Среди прочих функций был предусмотрен обдув спинок передних сидений, который, к сожалению, оказался практически нерабочим.

Водитель обратился в суд и выиграл дело: компания была обязана выплачивать неустойку до замены автомобиля. Однако BMW проигнорировала это решение, и в результате сумма неустойки составила 300 миллионов рублей.

Ранее Министерство обороны обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском на сумму 57,5 миллиона рублей к ОАО «Владимирский завод „Электроприбор“», известному своими разработками в области борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Истец считает, что ответчик не выполнил свои обязательства, прописанные в контракте.