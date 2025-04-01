Почти 200 человек отправятся в армию во время весеннего призыва в Воскресенске

Весенний призыв на военную службу стартовал в России 1 апреля. Из городского округа Воскресенск на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации отправятся 190 мужчин.

Глава Воскресенска Алексей Малкин посетил военкомат и побеседовал с каждым из призывников. По его словам, ребята осознают, что служба в армии — это не только обязанность каждого мужчины, но и возможность проявить силу духа, встать на защиту Родины.

«Смелость и решимость призывников определяют сегодня будущее нашего государства. Горжусь, что в Воскресенске растут настоящие патриоты. Уверен, ребята достойно исполнят воинский долг и вернутся здоровыми и получившими бесценный опыт армейской службы», — сказал Алексей Малкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.