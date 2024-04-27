Почти 20 боевиков ВСУ сдались в российский плен за неделю | 360°

Спецоперация 27 апреля 2024, 16:22 Почти 20 боевиков ВСУ сдались в российский плен за неделю Минобороны: российским войскам за неделю сдались в плен 15 украинских военных РИА «Новости»

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В течение недели в российский плен в зоне специальной операции сдались 15 украинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В плен в течение недели сдались 15 украинских военнослужащих», — заявили в ведомстве.

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В министерстве добавили, что российские войска освободили от националистов населенные пункты Новомихайловка и Богдановка в Донецкой Народной Республике и продвинулись вглубь линии обороны противника.

Всего в течение прошлой недели российские войска нанесли 35 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами по предприятиях ВПК и объектам энергетической отрасли Украины, арсеналам, базам горючего, цехам ремонта и производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.