Почти 150 украинских дронов сбили за три часа над регионами России

Дежурные системы ПВО сбили над территорией России 148 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Статистику оборонное ведомство предоставило за период времени с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Украинские войска атаковали Белгородскую и Курскую области, Краснодарский край, Республику Крым. Беспилотники также сбивали над акваторией Черного моря.

В Новороссийске вуже несколько часов отражают массированную атаку украинских беспилотников. Власти временно перекрыли движение в сторону Геленджика — от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также на въезде в город со стороны Кабардинки.

Обломки дронов упали на территории двух предприятий, предварительно, пострадавших нет. Уже в 23:13 фрагменты другого сбитого беспилотника попали в многоэтажку в Южном районе города. В Восточном районе из-за атаки БПЛА разгорелись локальные пожары.