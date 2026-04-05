В Новороссийске отражают атаку БПЛА

В Новороссийске продолжают отражать атаку беспилотников, все службы привели в максимальную готовность. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в телеграм-канале .

В городе работает система ПВО. Жителей просят соблюдать меры безопасности: отойти от окон, не использовать автомобили как укрытие и не находиться у стен зданий. Также нельзя публиковать фото и видео работы ПВО и экстренных служб.

На фоне угрозы временно перекрыли движение в сторону Геленджика — от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также на въезде в Новороссийск со стороны Кабардинки.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, обломки беспилотников упали на территории двух предприятий. В одном случае произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.

В Геленджике включили сирены системы оповещения. Глава города Алексей Богодистов также сообщил о перекрытии движения в сторону Новороссийска в целях безопасности.

Ранее один человек пострадал при падении обломков БПЛА в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края.