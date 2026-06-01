ВСУ атаковали школу в Запорожской области

Утром 1 июня украинский беспилотник атаковал школу № 1 в Васильевке Запорожской области, кровля здания получила повреждения. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«К счастью, жертв среди мирного населения удалось избежать. Сам факт удара по образовательному учреждению в символический день говорит: для противника не существует моральных запретов и норм гуманности», — написал он.

Балицкий назвал атаку актом ненависти к мирной жизни и устрашением. По его словам, на месте ЧП работают оперативные службы, началась ликвидация последствий.

«Будьте осторожны. Не подходите к местам падения обломков БПЛА и подозрительным предметам», — предупредил губернатор.

В субботу, 30 мая, боевики ВСУ также атаковали ряд гражданских объектов в регионе, среди них — детский сад и школа. Никто из людей не пострадал, поврежденное остекление восстановили.