Средства ПВО сбили 50 беспилотников ВСУ за ночь

В течение прошедшей ночь средства противовоздушной обороны сбили 50 украинских беспилотников над рядом регионов России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Из них 28 беспилотников сбили над территорией Брянской области, 12 — в небе над Курской областью, четыре — над территорией Новгородской области, по два над Тульской и Смоленской областью, а также по одному над Тверской и Орловской областью.

Днем ранее Минобороны сообщило о ликвидации 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над Саратовской, Воронежской, Брянской и Белгородской областями.

В пятницу, 8 ноября, при атаке украинского беспилотника в Саратове выбило 13 стекол в жилом доме.