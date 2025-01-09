09 января 2025 21:42 Москалькова опубликовала перечень из 517 пропавших в Курской области граждан Фото: РИА «Новости»
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала перечень людей, пропавших без вести в Курской области. В списке, который омбудсмен разместила в своем
Telegram-канале, насчитывается 517 человек.
По словам Москальковой, с этими людьми уже долгое время не могут связаться близкие и родственники.
Омбудсмен попросила всех, кто что-либо знает о судьбе перечисленных людей сообщить об этом на горячую линию по телефон 8 (800-70) 7-56-67 или онлайн через электронную форму на официальном
сайте.
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