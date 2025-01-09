Москалькова опубликовала перечень из 517 пропавших в Курской области граждан

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала перечень людей, пропавших без вести в Курской области. В списке, который омбудсмен разместила в своем Telegram-канале , насчитывается 517 человек.

По словам Москальковой, с этими людьми уже долгое время не могут связаться близкие и родственники.

Омбудсмен попросила всех, кто что-либо знает о судьбе перечисленных людей сообщить об этом на горячую линию по телефон 8 (800-70) 7-56-67 или онлайн через электронную форму на официальном сайте.

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