Почти 100 дронов сбили за ночь над территорией России

В течение минувшей ночи российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 99 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 29 БПЛА сбили над Белгородской областью, 12 — над Курской, еще по четыре — над Астраханской и Ростовской.

Также два беспилотника ликвидировали над Крымом, 47 — над акваторией Черного моря и еще один — над Азовским морем.

Днем ранее в результате ночной атаке боевиков ВСУ в Рязанской области пострадали два человека, повреждения получили два многоэтажных дома. Жертв нет, раненым оказали оперативную амбулаторную помощь. Обломки дронов также упали на территории промышленного предприятия.

В среду, 14 января, при атаке БПЛА на Ростовскую область ранения получил четырехлетний ребенок. Глава региона Юрий Слюсарь отмечал, что несовершеннолетний находится в состоянии средней тяжести.