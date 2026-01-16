В результате ночной атаки БПЛА в Рязани пострадали два человека

Два человека пострадали и два многоэтажных дома получили повреждения в результате ночной атаки БПЛА на Рязанскую область. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в телеграм канале .

За ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 22 беспилотника в регионе.

«В результате террористической атаки повреждены фасады двух многоэтажных домов, один из которых еще не заселен. Жертв нет, двум пострадавшим оказана амбулаторная помощь», — написал Малков.

Также обломки беспилотников упали на территории одного из промышленных предприятий. На местах падения фрагментов БПЛА работают сотрудники оперативных служб.

За ночь силы ПВО уничтожили над Россией более 100 беспилотников. Дроны сбили в Белгородской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Курской, Тульской, Волгоградской, Орловской, Липецкой областями и Крымом.