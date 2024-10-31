Почти 10 беспилотников уничтожили в небе над Ростовской областью

В небе над Ростовской областью уничтожили и подавили девять беспилотников. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале .

«Минувшей ночью в небе над Ростовской областью уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы девять БПЛА», — написал он.

По предварительным данным, в результате атаки беспилотников пострадавших нет.

Ночью над двумя российскими регионами сбили четыре беспилотника ВСУ. Дежурные средства противовоздушной обороны пресекли атаки украинских боевиков с 21:00 до 22:30 по московскому времени. Два беспилотника сбили над Курской областью. Еще по одному дрону уничтожили над Белгородской областью и над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне утром атаку трех украинских БПЛА пресекли в Смоленске. Информации о пострадавших не поступало.