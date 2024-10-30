Атаку трех украинских БПЛА пресекли в Смоленске

Система противовоздушной обороны пресекла атаку трех украинских беспилотников в Смоленске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Уважаемые смоляне! Сегодня ночью на территории Смоленска силы ПВО Министерства обороны РФ пресекли атаку трех БПЛА ВСУ», — написал он.

Пострадавших в результате атаки украинских беспилотников нет. На местах ЧП уже работают специалисты оперативных служб. Анохин напомнил горожанам, что приближаться к деталям беспилотников нельзя. При обнаружении обломков дронов необходимо сообщить об этом по телефону экстренных служб.

Накануне беспилотник атаковал Российский университет спецназа в Гудермесе, загорелась крыша одного из зданий. Глава Чечни Рамзан Кадыров предположил, что целью запуска БПЛА было устрашение военнослужащих, так как учебное заведение подготовило более 50 тысяч бойцов для участия в спецоперации. После атаки он призвал не брать украинских военных в плен.