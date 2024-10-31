Четыре беспилотника ВСУ сбили над российскими регионами

Два украинских беспилотника сбили в небе над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале .

В ведомстве отметили, что атаки ВСУ пресекали с 21:00 до 22:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — написали в Минобороны.

Еще один БПЛА сбили над Белгородской областью и один над акваториями Азовского и Черного морей.

Утром 30 октября в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении 23 беспилотников за ночь. Семь дронов сбили над Ростовской областью, пять — над Курской, четыре — под Смоленском, три над Орловской и Брянской областями, а также один БПЛА ликвидировали над Белгородской областью.