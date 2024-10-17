Путин заявил, что россияне всегда будут помнить подвиги бойцов СВО

Граждане России всегда будут помнить подвиги, которые совершили военные в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил президент Владимир Путин, его процитировало РИА «Новости» .

Глава государства встретился с участниками турнира для ветеранов спецоперации «Герои нашего времени» и пообещал, что страна продолжит помогать военным. По его словам, меры поддержки будут касаться и ветеранов СВО, которые получили травмы.

«Безусловно, хочу вас заверить: будем делать все для того, чтобы вас поддержать», — подчеркнул Путин.

Он также осудил Запад, который пытается политизировать спорт и превратить Олимпиаду в площадку для геополитических игр и насаждения своих интересов.

Ранее российский лидер посетил центр фехтования в Уфе, который начал работать с 1 октября. В комплексе могут проводить тренировки одновременно до 250 спортсменов. Помимо спортзала в здании есть тренажерные залы, бассейн, столовая, мастерская и конференц-зал.