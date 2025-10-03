По всей Украине объявили воздушную тревогу

Вечером 3 октября воздушная тревога прозвучала во всех регионах Украины. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал подали почти одновременно по всей территории государства около 20:45.

Российские военные регулярно наносят удары по объектам на территории Украины, включая предприятия оборонной промышленности, а также системы военного управления и связи.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что российские удары не нацелены на жилые дома и социальную инфраструктуру.

Ранее Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве уточнили, что поражены также объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу этих предприятий.