ВС России ночью поразили объекты ВПК Украины

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — заявили в ведомстве.

Также российские войска поразили объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу предприятий ВПК страны.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки войск освободили Северск Малый в ДНР. Где он находится — не сообщили. Также на этом участке фронта бойцы поразили три механизированные бригады ВСУ и бригаду теробороны. Украинские боевики потеряли до 245 военных, три бронемашины, 13 авто, восемь артиллерийских орудий и пять складов со снарядами и материальными средствами.