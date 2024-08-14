По скоплению ВСУ в Запорожье нанесли ракетный удар

Рогов сообщил о взрыве в Запорожье, предположительно, в районе скопления ВСУ

В городе Запорожье, временно подконтрольном Украине, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил член Общественной палаты Владимир Рогов в Telegram-канале .

Он предположил, что причиной взрыва стало попадание ракеты в скопление живой силы и техники украинских военных.

Позже Рогов добавил, что причиной взрывов были и результаты работы украинских систем ПВО. По его словам, это представляет наибольшую угрозу для мирного населения.

Накануне Рогов отмечал, что украинские власти начали экстренно вывозить из города оборудование с промышленных предприятий. Его перебрасывают в западные регионы страны.

В июле, по данным украинских СМИ, жителей города лишили уличного освещения из-за острого дефицита электроэнергии.