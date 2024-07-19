Острый дефицит. Жителей Запорожья оставили без уличного освещения

«Страна.ua»: в городе Запорожье с 19 июля отключат уличное освещение

С 19 июля на подконтрольной Киеву территории города Запорожье отключат уличное освещение. Об этом сообщило в Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, с такой инициативой выступила местная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Уличное освещение в городе отключат из-за острого дефицита электроэнергии.

При этом в «Запорожьеоблэнерго» пообещали, что одновременных отключений четырех очередей больше не будет.

Украинский «глава областной военной администрации» региона Иван Федоров ранее сообщил, что в результате ударов ВС России по подконтрольной Киеву территории Запорожской области пострадали объекты инфраструктуры.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ударили по терминалу в Запорожье, в котором хранилась техника ВСУ.

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