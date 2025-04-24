По предприятиям ракетно-космической промышленности Украины нанесли массированный удар

Российские войска ночью ударили по авиационной и ракетно-космической промышленности Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Нанесен массированный удар <…> по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производству ракетного топлива и порохов», — заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что российские военные использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотники. Запущенные снаряды долетели до целей, все объекты успешно поразили.

Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Богдановка в ДНР. Также они нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника. Потери ВСУ составили до 410 военнослужащих, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и боевую бронированную машину.