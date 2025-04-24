ВС России взяли под контроль Богдановку в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении Богдановки в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Также бойцы группировки нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Лысовка, Новая Полтавка, Удачное, Криворожье, Водянское Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Межевая Днепропетровской области.

Потери ВСУ составили до 410 военнослужащих, два артиллерийских орудия, шесть автомобилей и боевую бронированную машину.

Днем ранее ВС России взяли под контроль Тарасовку в ДНР.