ВС России взяли под контроль Богдановку в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении Богдановки в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.
Также бойцы группировки нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Лысовка, Новая Полтавка, Удачное, Криворожье, Водянское Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Межевая Днепропетровской области.
Потери ВСУ составили до 410 военнослужащих, два артиллерийских орудия, шесть автомобилей и боевую бронированную машину.
Днем ранее ВС России взяли под контроль Тарасовку в ДНР.