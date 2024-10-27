Взрывы в области, по ее словам, люди слышали с 2014 года. Поэтому, когда началась атака ВСУ 6 августа, местные жители не сразу поняли ситуацию. Думали, пошумят, как обычно, и все.

«Восьмого числа начался такой обстрел, что уже я сидела в подвале. Слышу: выход, летит ракета, я ее вижу, и она взрывается», — рассказала курянка.

Женщина отметила, что живет около болота. Над ним постоянно роились беспилотники, от которых она пряталась под деревьями и навесами.

«Минут через семь-десять начинается обстрел. Они (ВСУ — прим. ред.) же видят, откуда сбили их беспилотник. Бывало так, что выход есть, а взрыва нету. То есть в болоте они, видимо, и оставались», — поделилась со следователем женщина.

В регионе пропали связь, электричество и газ. Волонтеры помогали мирным жителям выбираться из опасного района. Курянка рассказала, как ВСУ начали бросать на населенный пункт «уже не снаряды».

«Я не слышу выхода, вот раз — и все поднялось, гул такой. Мы не видим ни беспилотника, ничего, просто тишина — и все поднимается перед тобой», — рассказала женщина.

Она предположила, что их месторасположение вычислили по телефону и начали атаковать машину, на которой волонтеры вывозили мирных жителей.

«Водитель уже кричит: „Просто держитесь“ — упали, и все. И он развернулся. В нашу машину вошла как бы волна, потому что ее чуточку подбросило и по машине пошли как камешки», — отметила жительница Курской области.

Ранее следователям дала показания другая курянка, она рассказала, что в подвалах находили повешенных и зарезанных детей. По ее словам, солдаты ВСУ совершали насилие над заложниками.