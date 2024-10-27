«По машине — как камешки». Жительница Курской области дала показания военным следователям
Жительница Курской области рассказала военным следователям СК об обстрелах ВСУ
Жители курского приграничья продолжают давать показания военным следователям СК России. Запись опроса курянки попала в распоряжение 360.ru. Женщина рассказала об обстрелах ВСУ.
Взрывы в области, по ее словам, люди слышали с 2014 года. Поэтому, когда началась атака ВСУ 6 августа, местные жители не сразу поняли ситуацию. Думали, пошумят, как обычно, и все.
«Восьмого числа начался такой обстрел, что уже я сидела в подвале. Слышу: выход, летит ракета, я ее вижу, и она взрывается», — рассказала курянка.
Женщина отметила, что живет около болота. Над ним постоянно роились беспилотники, от которых она пряталась под деревьями и навесами.
«Минут через семь-десять начинается обстрел. Они (ВСУ — прим. ред.) же видят, откуда сбили их беспилотник. Бывало так, что выход есть, а взрыва нету. То есть в болоте они, видимо, и оставались», — поделилась со следователем женщина.
В регионе пропали связь, электричество и газ. Волонтеры помогали мирным жителям выбираться из опасного района. Курянка рассказала, как ВСУ начали бросать на населенный пункт «уже не снаряды».
«Я не слышу выхода, вот раз — и все поднялось, гул такой. Мы не видим ни беспилотника, ничего, просто тишина — и все поднимается перед тобой», — рассказала женщина.
Она предположила, что их месторасположение вычислили по телефону и начали атаковать машину, на которой волонтеры вывозили мирных жителей.
«Водитель уже кричит: „Просто держитесь“ — упали, и все. И он развернулся. В нашу машину вошла как бы волна, потому что ее чуточку подбросило и по машине пошли как камешки», — отметила жительница Курской области.
Ранее следователям дала показания другая курянка, она рассказала, что в подвалах находили повешенных и зарезанных детей. По ее словам, солдаты ВСУ совершали насилие над заложниками.