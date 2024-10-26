«Были найдены повешенные дети в сараях. В Малой Локне есть женская колония. Говорили, что солдаты, когда зашли туда, решили проверить подвал: может, кто-то из людей спрятался. Были обнаружены трупы, сначала зарезанные дети, а потом — их расстрелянные родители, бабушки, дедушки», — рассказала курянка.

Она также отметила, что в Судже в доме-интернате солдаты ВСУ захватили заложников и совершали над ними насильственные действия. По словам женщины, это лишь малая часть совершенного украинскими боевиками.

Ранее жительница Глушковского района дала показания военным следователям. Она рассказала, как семья убегала из дома на машине в сторону Брянска.