Удары ВС России привели к потере 60% добычи газа на Украине

Удары российских военных вывели из строя больше половины газодобывающих мощностей. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По информации его источников, массированные удары ВС России по объектам в Харьковской и Полтавской областях в начале октября привели к потере порядка 60% добычи газа на Украины.

Киевские власти признали ситуацию критической и уведомили о ней партнеров по G7. Чтобы покрыть возникший дефицит, закупить необходимо 4,4 миллиарда кубических метров топлива, что обойдется примерно в два миллиарда евро.

Чтобы решить возникшую проблему, Киев обратился за международной поддержкой, запросив у партнеров дополнительные системы ПВО, специальное оборудование для восстановления атакованных объектов, а также средства для закупок газа.

Ранее стало известно, что на западе Украины произошел пожар на газовом хранилище. Возгорание началось после серии взрывов.