«Окно разорвало перед глазами». Пострадавшие рассказали об атаке БПЛА в Раменском

Пострадавшие при атаке беспилотника в Раменском рассказали о моменте взрыва

Семья, пострадавшая при атаке беспилотника на многоэтажку в Раменском, спаслась чудом. Во время удара супругов вынесло в коридор. Мужчина подчеркнул, что в этом момент у него перед глазами «все разорвало», к счастью, он успел прикрыть собой жену.

«Нам в окно влетело… Может быть, это остатки БПЛА, разорвало все окно перед глазами, мы живем на восьмом этаже. Удар пришел на уровне 11-го-12-го, я увидел огненный шар, глаза бы мне выбило, волной нас вынесло в коридор, ожог получил», — пояснил он.

Его супруга добавила, что, помимо этого, оба порезались о разбитые стекла.

«Все это в четыре утра было. Надеемся, что помощь окажут, потому что как теперь жить. Скоро зима», — заключил мужчина.