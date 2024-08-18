Режим повышенной готовности ввели в Пролетарске из-за пожара на складе

Голубев: к тушению склада с топливом в Пролетарске привлекли пожарные поезда

Фото: Unsplash

Спасатели продолжают тушить пожар на промышленном складе в Пролетарске. В ликвидации огня задействовали три пожарных поезда. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«На территории Пролетарского района введен режим повышенной готовности», — написал он.

Голубев отметил, что угрозы распространения пламени на жилые дома и соседние здания нет. На месте ЧП находится заместитель главы региона Сергей Бодряков, который координирует взаимодействие спецслужб.

Утром 18 августа ВСУ нанесли удары из беспилотников по Ростовской области. Из-за падения осколков загорелся склад в Пролетарске. Никто из местных жителей не пострадал.

Ранее Минобороны сообщало о ликвидации пяти украинских дронов сразу над пятью регионами России. В воскресенье российские средства ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Белгородской областью.

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