Площадь пожара на вспыхнувшей после удара дронов воронежской нефтебазе сократилась

Губернатор Гусев заявил об уменьшении пожара на нефтебазе в Лискинском районе

Спасатели Воронежской области держат под контролем пожар на нефтебазе в Лискинском районе, возникший после удара украинских беспилотников. За минувшие сутки площадь распространения огня сократилась. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев .

Он подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал. Работающую на месте группировку МЧС обеспечили всем необходимым.

«Часть пожарных из других регионов вместе с техникой убыли в места постоянной дислокации. Они оказали неоценимую помощь в первые сутки после происшествия», — подчеркнул Гусев.

Нефтебаза в Воронежской области вспыхнула после удара украинских беспилотников в ночь на четверг, 16 января. За сутки пламя распространилось на площади в 2800 квадратных метров. Пожару присвоили самый высокий уровень сложности.

Губернатор Александр Гусев уточнил, что всего в регион прилетели 10 вражеских беспилотников, большая часть из которых ударила по нефтебазе в Лискинском районе