В Совфеде назвали провокацией удар ВСУ американским оружием по селу Великие Копани
Сенатор Кастюкевич назвал удар ВСУ по Великим Копаням провокацией
Удар украинских боевиков американским оружием по гражданской инфраструктуре села Великие Копани Херсонской области стал осознанной провокацией для недопущения выстраивания конструктивного российско-американского диалога. Об этом РИА «Новости» заявил сенатор Совета Федерации от региона Игорь Кастюкевич.
«Удар по мирному населению — осознанная и целенаправленная провокация, чтобы не допустить выстраивания российско-американского диалога», — сказал он.
Сенатор выразил мнение, что чем тяжелее противнику на фронте, тем изощреннее становятся его удары.
«Фашистское зверье ни перед чем не останавливается. Они всегда бьют по гражданским: врачам, учителям, фермерам, детям, женщинам и старикам», — добавил Кастюкевич.
В воскресенье ВСУ обстреляли рынок в Великих Копанях снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS. По последним данным, погибли три человека, еще шестеро получили ранения.